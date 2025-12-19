Energia olimpica

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina è ufficialmente iniziato. Dal 6 al 22 febbraio, le migliori atleti di tutto il mondo si sfideranno in un'esperienza unica di sport e emozioni. A seguire, le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo continueranno a celebrare il coraggio e la determinazione umana in un evento senza precedenti.

© Tpi.it - Energia olimpica Il count-down per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina è iniziato. I Giochi si terranno dal 6 al 22 febbraio prossimi, e a seguire il mese successivo si terranno le Paralimpiadi (6 -15 marzo).. L'atteso appuntamento sportivo ha portato con sé una serie di interventi di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale all'interno del triangolo compreso tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Tra questi, nel campo delle reti energetiche, spicca la nuova cabina elettrica primaria di Enel costruita a Livigno a un'altitudine pari a 2.177 metri sul livello del mare: si tratta della cabina primaria a più alta quota d'Italia.

Milano Fashion Week 2026 allinea la moda all’energia olimpica - La Milano Fashion Week uomo 2026 si riposiziona sul racconto Milano-Cortina: debutti, rientri ed eventi tra moda e sport ... ilmetropolitano.it

Vivi energia rinnova la partnership con Giovanni De Gennaro - L’accordo, esteso fino a dicembre 2028, consolida il ruolo dell’atleta bresciano, originario di Roncadelle, come Ambassador dell'azienda, la quale conferma il suo impegno nel sostenere concretamente i ... quibrescia.it

Polonara riceve la fiamma olimpica da Tamberi

Abbiamo portato la fiamma olimpica in Sicilia e a Cefalù questa mattina è partita la rumba!!! Il contatto con la gente è l’energia che ogni giorno ci spinge a rimanere attivi per oltre 16 ore, come col signor Giuseppe che ho avuto il piacere di conoscere e di ascolt - facebook.com facebook

