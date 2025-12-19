Energia nanomateriali da scarti di riso per batterie e supercondensatori

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri come i ricercatori di Enea, Sapienza e Politecnico di Torino stanno rivoluzionando il settore energetico utilizzando nanomateriali derivati dalla lolla di riso. Questa innovativa tecnologia promette batterie e supercondensatori più sostenibili ed efficienti, trasformando uno scarto agricolo in risorsa strategica per il futuro dell’energia. Un esempio di come l’ingegno possa coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente.

Immagine generica

Batterie e supercondensatori  realizzati con  materiali ottenuti da un sottoprodotto del riso, la lolla, sono al centro delle attività di ricerca condotte da  Enea, Sapienza Università di Roma e Politecnico di Torino. I primi risultati, pubblicati sulle riviste internazionali  Molecules e ‘Journal of Energy Storage’,  dimostrano come i futuri dispositivi di accumulo elettrochimico di energia potranno contare su due innovativi materiali nanostrutturati,  gli aerogel di carbonio e i quantum dots di grafene, ottenuti partendo dalla cellulosa contenuta in biomasse comuni e largamente disponibili. I supercondensatori sono dispositivi che immagazzinano energia elettrica come le batterie, ma  si caricano e scaricano molto più velocemente, durando più a lungo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Amianto, scarti edili, batterie e veicoli abbandonati: scatta l'ordinanza per la bonifica del terreno

Leggi anche: Lo storage che trasforma l’energia: il ruolo innovativo delle batterie

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Energia: nanomateriali da scarti del riso per batterie e supercondensatori.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.