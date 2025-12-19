Energia nanomateriali da scarti di riso per batterie e supercondensatori

Scopri come i ricercatori di Enea, Sapienza e Politecnico di Torino stanno rivoluzionando il settore energetico utilizzando nanomateriali derivati dalla lolla di riso. Questa innovativa tecnologia promette batterie e supercondensatori più sostenibili ed efficienti, trasformando uno scarto agricolo in risorsa strategica per il futuro dell’energia. Un esempio di come l’ingegno possa coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente.

Batterie e supercondensatori realizzati con materiali ottenuti da un sottoprodotto del riso, la lolla, sono al centro delle attività di ricerca condotte da Enea, Sapienza Università di Roma e Politecnico di Torino. I primi risultati, pubblicati sulle riviste internazionali Molecules e ‘Journal of Energy Storage’, dimostrano come i futuri dispositivi di accumulo elettrochimico di energia potranno contare su due innovativi materiali nanostrutturati, gli aerogel di carbonio e i quantum dots di grafene, ottenuti partendo dalla cellulosa contenuta in biomasse comuni e largamente disponibili. I supercondensatori sono dispositivi che immagazzinano energia elettrica come le batterie, ma si caricano e scaricano molto più velocemente, durando più a lungo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Amianto, scarti edili, batterie e veicoli abbandonati: scatta l'ordinanza per la bonifica del terreno Leggi anche: Lo storage che trasforma l’energia: il ruolo innovativo delle batterie Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Energia: nanomateriali da scarti del riso per batterie e supercondensatori. Le notizie dell’ultimo numero di ENEAinform@: #Clima: ENEA, eventi estremi meteo in aumento al 2100 in Italia; #Edilizia: ENEA-UNI presentano la smart green city; #Energia: nuovi catalizzatori da materiali riciclati per ridurre la dipendenza da materi - facebook.com facebook

