Enel sindacati uniti in corteo a sostegno dei lavoratori | Un dramma per tante famiglie

Un corteo di 250 lavoratori dell’indotto Enel “Federico II” di Cerano si è snodato per le vie di Brindisi, unendo le voci di sindacati e operai in un gesto di protesta e richiesta di risposte. La manifestazione evidenzia la drammatica situazione delle famiglie coinvolte, in attesa di una soluzione definitiva alla vertenza, con il termine ultimo fissato al 31. Un segnale forte di solidarietà e determinazione.

© Brindisireport.it - Enel, sindacati uniti in corteo a sostegno dei lavoratori: "Un dramma per tante famiglie" BRINDISI - Un corteo composto dai 250 lavoratori dell'indotto della centrale Enel "Federico II" di Cerano ha attraversato la città sfilando insieme a Cgil, Cisl e Uil per chiedere risposte al Governo e trovare una soluzione ad una vertenza nella vertenza Cerano che vede come termine ultimo il 31.

A Barletta in millecinquecento per Gaza: corteo sotto la pioggia in sostegno della Flotilla - Nonostante il maltempo, millecinquecento persone hanno sfilato stamattina per le strade di Barletta in occasione dello sciopero generale proclamato da CGIL e Unione Sindacale di Base, manifestando a ... lagazzettadelmezzogiorno.it

I primi di Novembre, anche alla luce della protesta dei lavoratori, ho chiesto ed ottenuto la convocazione di un incontro con Enel e Sindacati. Sono emersi finalmente alcuni punti chiari: la disponibilità a cedere le aree per il lungomare, la progettazione dell'inte - facebook.com facebook

