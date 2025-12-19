Si è svolta il 18 dicembre 2025 la manifestazione nazionale “L’Altra Cucina – Per un pranzo d’amore”, coinvolgendo 57 istituti penitenziari in tutta Italia in una giornata all’insegna della solidarietà, della condivisione e della dignità umana. Un evento che ha trasformato le carceri in luoghi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Emozione e applausi a Poggioreale per Anna Calemme. Un pranzo d’amore”: una giornata di umanità nelle carceri italiane

Leggi anche: “L’Altra Cucina – Per un pranzo d’amore” Il 18 dicembre l’iniziativa coinvolgerà 57 istituti penitenziari italiani. A Poggioreale il concerto di Anna Calemme e Alessandro Incerto

Leggi anche: Storia, emozione e musica al Giardino d’Autore di Pianura: Mario Avagliano presenta “L’uomo che arrestò Mussolini” con la straordinaria partecipazione di Anna Calemme

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Applausi lunghissimi e grande emozione alla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica per PERFETTI SCONOSCIUTI! Ieri sera la prima delle due repliche in programma per uno spettacolo intenso, ironico, sincero, dove il pubblico ha sorriso, riflettuto e si è ric - facebook.com facebook