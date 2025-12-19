Emozione e applausi a Poggioreale per Anna Calemme Un pranzo d’amore | una giornata di umanità nelle carceri italiane

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta il 18 dicembre 2025 la manifestazione nazionale “L’Altra Cucina – Per un pranzo d’amore”, coinvolgendo 57 istituti penitenziari in tutta Italia in una giornata all’insegna della solidarietà, della condivisione e della dignità umana. Un evento che ha trasformato le carceri in luoghi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

emozione e applausi a poggioreale per anna calemme un pranzo d8217amore una giornata di umanit224 nelle carceri italiane

© Napolitoday.it - Emozione e applausi a Poggioreale per Anna Calemme. Un pranzo d’amore”: una giornata di umanità nelle carceri italiane

Leggi anche: “L’Altra Cucina – Per un pranzo d’amore” Il 18 dicembre l’iniziativa coinvolgerà 57 istituti penitenziari italiani. A Poggioreale il concerto di Anna Calemme e Alessandro Incerto

Leggi anche: Storia, emozione e musica al Giardino d’Autore di Pianura: Mario Avagliano presenta “L’uomo che arrestò Mussolini” con la straordinaria partecipazione di Anna Calemme

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.