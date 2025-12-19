La quinta stagione di Emily in Paris è finalmente arrivata su Netflix e, come vi avevamo ampiamente anticipato, si è divisa tra l’Italia e la Francia. E lo ha fatto proprio in modo equo, con cinque episodi ambientati nel nostro Paese (i primi quattro a Roma, l’ultimo a Venezia) e i restanti a Parigi. Questo ha portato anche al coinvolgimento di molte comparse nostrane nonché di alcuni attori che il pubblico italiano conosce bene e che, anche se in alcuni casi per piccole e brevi scene, hanno fatto parte del cast dei nuovi episodi. Partiamo dalle riconferme, ovvero da coloro che erano già apparsi nelle puntate romane della quarta stagione e sono tornati in queste: Raoul Bova (il regista Giancarlo), Anna Galiena (l’imprenditrice Antonia Muratori) e Eugenio Francheschini (Marcello Muratori), che in veste di nuovo innamorato di Emily (Lily Collins) si è anche spostato a Parigi, comparendo praticamente in tutta la stagione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Emily in Paris 5, le guest italiane

Leggi anche: Emily in Paris 5: tutte le location italiane

Leggi anche: "Emily in Paris 5" è su Netflix. Ecco tutto quello che c'è da sapere, dai nuovi amori alle nuove location italiane. Passando per... le scarpe

