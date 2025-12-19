Emilia-Romagna | quasi 10 milioni ai Comuni per l’assistenza agli studenti con disabilità

La Regione Emilia-Romagna conferma il suo impegno nell’inclusione scolastica, destinando quasi 10 milioni di euro ai Comuni per sostenere gli studenti con disabilità. Con un’attenta ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo nazionale, si rafforza l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, garantendo a ogni alunno le opportunità di crescita e partecipazione nel percorso educativo.

La Giunta regionale ha approvato il riparto delle risorse destinate al supporto degli alunni con disabilità, stanziate dal Fondo nazionale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Alla regione Emilia-Romagna andranno 9.966.211 euro, da trasferire a Comuni e Unioni di Comuni, per sostenere servizi scolastici rivolti a studenti con disabilità sensoriale e iscritti alle scuole superiori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Libri scolastici, più sostegno per 51 mila studenti in Emilia Romagna: la Regione investe quasi 3 milioni

Leggi anche: Studenti con disabilità, dalla Regione quasi 680 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

IRST IRCCS; Tumori, 31mila casi all’anno in Emilia Romagna. “Oggi si guarisce sempre di più, oltre 19mila le vite salvate”; EMILIA-ROMAGNA: Tredicesima “bruciata”, solo il 10% resta davvero alle famiglie; Incidenti stradali, calano le vittime in regione ma crescono in Romagna.

Studenti con disabilità: dalla Regione quasi 10 milioni di euro per garantire assistenza e autonomia - Romagna dal Fondo statale e ripartiti dalla Regione tra Province e Città Metropolitana di Bologna, per ... chiamamicitta.it

Incidenti stradali, calano le vittime in regione ma crescono in Romagna - Si trova nel Ferrarese la strada più pericolosa: è la statale 495 di Codigoro ... rainews.it