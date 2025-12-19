Emergenze e cultura | la città sta arretrando

Recanati si trova di fronte a una criticità crescente: emergenze irrisolte e un indebolimento del settore culturale. Antonio Bravi, ex sindaco e capogruppo di Recanati Insieme, evidenzia come la città stia arretrando in questi ambiti, criticando la gestione attuale e mettendo in luce la necessità di un cambiamento per preservare il patrimonio e garantire sicurezza e sviluppo.

"Recanati impreparata alle emergenze. E sulla cultura si sta arretrando". È severo Antonio Bravi, capogruppo della civica Recanati Insieme e già sindaco di Recanati, nel giudizio sulla giunta Pepa e in particolar modo sull'assessore alla cultura. Partiamo dall'emergenza idrica nel quartiere Le Grazie. Come le è sembrata la gestione del problema? "La sensazione è che di fronte a un'emergenza, peraltro non troppo grave, l'amministrazione sia andata in difficoltà. Il sindaco deve coordinare, informare la città. Invece per 24 ore è mancata la presenza istituzionale". A oggi è chiara la causa dell'inquinamento? "No, ed è questo l'aspetto più grave.

