Emergenza Trasimeno | i punti di adduzione i dragaggi e la gestione dei fossi Il piano per salvare il lago

L’emergenza al Trasimeno richiede interventi tempestivi e strutturali. I punti di adduzione, i dragaggi e la gestione dei fossi sono elementi chiave per risanare il lago e garantirne la tutela futura. L’impianto filtrante di Tuoro costituisce il primo passo, ma fa parte di un progetto più ampio volto a preservare e valorizzare il patrimonio naturale del lago, assicurando un intervento efficace e duraturo.

L'impianto filtrante di Tuoro rappresenta primo intervento non esaurisce il progetto complessivo di adduzione. Il sistema è pensato per essere modulare e con più punti. È infatti prevista un'ulteriore fase di analisi sulle acque per l'attivazione di un secondo punto di adduzione in area Paganico.

L’acqua da Montedoglio: "Da febbraio nel Trasimeno ben 200 litri al secondo" - Ieri l’inizio dei lavori del primo impianto che sarà pronto tra un paio di mesi. msn.com

200 litri d’acqua al secondo da Montedoglio al Trasimeno - L’impianto filtrante per l’adduzione, verrà installato nel sito di Tuoro sul Trasimeno, in attesa dell’attivazione del sistema aggiuntivo al Paganico ... iltamtam.it

Arriveranno 200 litri al secondo #tuorosultrasimeno - facebook.com facebook

Trasimeno, nessuna traccia di Mattia Barbetti. In arrivo dalle Marche nuove unità cinofile ift.tt/kmYipHU ift.tt/LUeXAuG x.com

