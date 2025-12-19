Emergenza casa | Sono 6mila quelle vuote in città Pronti a farci garanti per gli affitti

L'emergenza abitativa a Modena si fa sentire con oltre 6.000 case vuote in città. Il Comune invita i proprietari a mettere a disposizione le proprie abitazioni, offrendo un aiuto concreto per affrontare questa sfida collettiva. Una soluzione che coinvolge tutti, per garantire un tetto a chi ne ha bisogno e rafforzare il senso di comunità.

Modena, 19 dicembre 2025 – “I cittadini che dispongono di abitazioni vuote sono invitati a metterle a disposizione del Comune, contribuendo così a rispondere a un’emergenza che riguarda l’intera comunità”. È l’appello dell’amministrazione per fronteggiare le difficoltà economiche di tante famiglie: “Il Comune prosegue nel promuovere interventi mirati alla costruzione, alla riqualificazione e alla regolamentazione del mercato abitativo, in linea con il progetto delineato dal ‘Piano Casa’”. Nuova legge sugli affitti brevi in Emilia-Romagna, cosa cambia. I Comuni decideranno le regole L’amministrazione comunale si fa garante per l’emergenza abitativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

