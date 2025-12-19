Emanuela Orlandi svolta clamorosa dopo 40 anni | c’è una nuova indagata ecco chi è

Svolta clamorosa sul caso di Emanuela Orlandi: c’è una donna indagata, a quanto riporta l’A dnkronos, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma che da due anni sta indagando sulla scomparsa della cittadina vaticana che risale al 22 giugno del 1983. L’accusa. Il capo di accusa contestato alla nuova sospettata è di false informazioni al pubblico ministero. Accusa mossa nell’ambito degli accertamenti portati avanti dai magistrati romani che nel 2023 hanno riaperto un’inchiesta (la terza sulla Vatican girl) per sequestro di persona a scopo di estorsione. I pm capitolini, insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma a cui sono stati delegati gli accertamenti, stanno portando avanti un lavoro di rilettura e analisi di tutti gli atti relativi alla scomparsa della cittadina vaticana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

