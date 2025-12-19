Emanuela Orlandi indagata una donna per false informazioni | cosa sappiamo

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vatican Girl, nuovo capitolo. C?è una donna indagata, a quanto apprende l?Adnkronos, nell?ambito dell?inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela. 🔗 Leggi su Leggo.it

emanuela orlandi indagata una donna per false informazioni cosa sappiamo

© Leggo.it - Emanuela Orlandi, indagata una donna per false informazioni: cosa sappiamo

Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una donna indagata

Leggi anche: Emanuela Orlandi, trovato un appunto inedito su un cineforum: cosa sappiamo del documento inedito scovato dalla Commissione bicamerale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sul caso di Emanuela Orlandi c'è una nuova indagata.

emanuela orlandi indagata donnaCaso Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una donna indagata - C'è una donna indagata, a quanto apprende l'Adnkronos, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. msn.com

emanuela orlandi indagata donnaSul caso di Emanuela Orlandi c'è una nuova indagata - L'accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. gazzettadiparma.it

emanuela orlandi indagata donnaLa scomparsa di Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata - L'accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.