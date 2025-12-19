Emanuela Orlandi indagata una donna per false informazioni | cosa sappiamo
Vatican Girl, nuovo capitolo. C?è una donna indagata, a quanto apprende l?Adnkronos, nell?ambito dell?inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela. 🔗 Leggi su Leggo.it
Sul caso di Emanuela Orlandi c'è una nuova indagata.
Torniamo a occuparci del caso della scomparsa nel 1983 di Emanuela Orlandi: sua sorella Natalina aveva denunciato ai carabinieri le attenzioni morbose dello zio Mario Meneguzzi e nel verbale si fa riferimento anche ad un altro personaggio. Anche lui è coi - facebook.com facebook
La scomparsa di Emanuela Orlandi: a 42 anni di distanza, si continua a scavare, anche in ambito familiare. Perquisite le case dello zio Mario Meneguzzi, a #Roma e in provincia di #Rieti. #Tg1 Silvia Balducci x.com
