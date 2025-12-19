Emanuela Orlandi clamoroso | C' è una nuova indagata
C'è una donna indagata, a quanto apprende l' Adnkronos, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L'accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. Dalla riapertura dell'indagine nel maggio del 2023 per sequestro di persona a scopo di estorsione i pm capitolini, insieme ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma a cui sono stati delegati gli accertamenti, stanno portando avanti un lavoro di rilettura e analisi di tutti gli atti relativi alla scomparsa della cittadina vaticana. A quarantadue anni dalla sparizione, avvenuta il 22 giugno del 1983, un nuovo impulso alle indagini è arrivato dall'approfondimento di elementi e testimonianze in particolare sulle ore precedenti alla scomparsa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata
Leggi anche: C’è una nuova persona indagata nel caso di Emanuela Orlandi
Scomparsa di Emanuela Orlandi, colpo di scena: c'è una nuova indagata. Ecco chi è - C'è una donna indagata nell'inchiesta: l'accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero ... affaritaliani.it
Emanuela Orlandi, c’è una donna indagata - L’accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. corrieredellacalabria.it
Scomparsa Emanuela Orlandi, c’è una donna indagata. L’avvocata Sgrò: “Abbiamo fiducia negli inquirenti” - C'è una donna iscritta nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta su Emanuela Orlandi aperta dalla Procura di Roma nel 2023 ... fanpage.it
?Emanuela Orlandi: Una Verità che Non Abbiamo Mai Ascoltato #misteriitaliani
Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata nell'inchiesta sulla scomparsa: le accuse alla donna x.com
Torniamo a occuparci del caso della scomparsa nel 1983 di Emanuela Orlandi: sua sorella Natalina aveva denunciato ai carabinieri le attenzioni morbose dello zio Mario Meneguzzi e nel verbale si fa riferimento anche ad un altro personaggio. Anche lui è coi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.