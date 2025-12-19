Emanuela Orlandi c’è una nuova indagata nell’inchiesta sulla scomparsa | le accuse alla donna
C’è una donna indagata nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dalla procura. Da circa due anni gli inquirenti romani indagano per sequestro di persona a scopo di estorsione. Il lavoro dei magistrati romani si è concentrato finora soprattutto sulla rilettura e l’analisi degli atti relativi alle precedenti indagini. Emanuela Orlandi è scomparsa a 15 anni da Città del Vaticano il 22 giugno 1983. 🔗 Leggi su Open.online
