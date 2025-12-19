Emanuela Orlandi c’è una nuova indagata | è Laura Casagrande Di cosa è accusata l’amica ed ex allieva della scuola di musica
È Laura Casagrande la nuova indagata nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla giovane scomparsa nel giugno 1983 è accusata di false dichiarazioni al pm nell’ambito dell’inchiesta sulla sparizione di Emanuela. Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dalla procura. Casagrande era stata ascoltata poco più di un anno fa anche dalla Commissione bicamerale d’inchiesta. Da circa due anni gli inquirenti romani indagano per sequestro di persona a scopo di estorsione. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: C’è una nuova persona indagata nel caso di Emanuela Orlandi
Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata
Scomparsa di Emanuela Orlandi, colpo di scena: c'è una nuova indagata. Ecco chi è - C'è una donna indagata nell'inchiesta: l'accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero ... affaritaliani.it
Scomparsa di Emanuela Orlandi, colpo di scena dalle indagini: c'è una nuova indagata - Dopo oltre quarant'anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, nuove indagini portano alla luce dettagli inediti. notizie.it
La scomparsa di Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata - L'accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. ansa.it
C’è una donna iscritta nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta su Emanuela Orlandi aperta dalla Procura di Roma nel 2023. A Fanpage.it il commento dell’avvocata Sgrò: “Seguiamo con attenzione” - facebook.com facebook
Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata nell'inchiesta sulla scomparsa: le accuse alla donna x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.