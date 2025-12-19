Emanuela Orlandi c’è una nuova indagata | è Laura Casagrande Di cosa è accusata l’amica ed ex allieva della scuola di musica

È Laura Casagrande la nuova indagata nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla giovane scomparsa nel giugno 1983 è accusata di false dichiarazioni al pm nell’ambito dell’inchiesta sulla sparizione di Emanuela. Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dalla procura. Casagrande era stata ascoltata poco più di un anno fa anche dalla Commissione bicamerale d’inchiesta. Da circa due anni gli inquirenti romani indagano per sequestro di persona a scopo di estorsione. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: C’è una nuova persona indagata nel caso di Emanuela Orlandi

Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scomparsa di Emanuela Orlandi, colpo di scena: c'è una nuova indagata. Ecco chi è - C'è una donna indagata nell'inchiesta: l'accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero ... affaritaliani.it