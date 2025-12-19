Elmas divide i quotidiani | voti contrastanti dopo Napoli-Milan

Dopo la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, le prestazioni di Eljif Elmas hanno suscitato opinioni discordanti tra i quotidiani. Mentre alcuni elogiano il suo impegno e le sue qualità, altri evidenziano margini di miglioramento. Una valutazione divisa che riflette l’interesse e le aspettative attorno al centrocampista azzurro, protagonista di un match ricco di emozioni e spunti di discussione.

Comune di Elmas facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.