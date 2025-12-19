Elliott Investment Managament ha investito più di un miliardo di dollari per rilevare una partecipazione in Lululemon Athletica. Si tratta di una catena di negozi dedicati all’abbigliamento e agli accessori sportivi di fascia alta e alla moda. L’ex proprietario del Milan, secondo Cnbc, vorrebbe anche proporre un nuovo Ceo non appena l’attuale, Calvin McDonald, lascerà l’incarico. Lo farà il 31 gennaio 2026 a fronte di un calo dei risultati importante fatto registrare nell’ultimo anno. Secondo le indiscrezioni, Elliott avrebbe intenzione di nominare Jane Nielsen. È l’ex Cfo e Coo di Ralph Lauren. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elliott investe un miliardo in Lululemon

Leggi anche: Walt Disney investe un miliardo di dollari in OpenAI: i suoi personaggi concessi in licenza per i video con Sora. Cosa prevede l’accordo

Leggi anche: Walt Disney Company investe un miliardo di dollari in OpenAI: Paperino, Topolino, Cenerentola, Biancaneve e Luke Skywalker sbarcheranno su Sora

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Elliott investe oltre 1 miliardo di dollari in Lululemon; Elliott investe oltre 1 miliardo di dollari in Lululemon Athletica: cosa significa per l’azione in attesa del nuovo ceo; Lululemon in rialzo dopo report su partecipazione Elliott da oltre 1 miliardo; La scommessa da 1 miliardo di dollari di Elliott su Lululemon alimenta le speranze di una rinascita.

Elliott investe oltre 1 miliardo di dollari in Lululemon Athletica: cosa significa per l’azione in attesa del nuovo ceo - L’investitore attivista Elliott Investment Management ha accumulato una partecipazione di oltre 1 miliardo di dollari nell’azienda canadese in difficoltà. msn.com