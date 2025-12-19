Elliott investe un miliardo in Lululemon
Elliott Investment Managament ha investito più di un miliardo di dollari per rilevare una partecipazione in Lululemon Athletica. Si tratta di una catena di negozi dedicati all’abbigliamento e agli accessori sportivi di fascia alta e alla moda. L’ex proprietario del Milan, secondo Cnbc, vorrebbe anche proporre un nuovo Ceo non appena l’attuale, Calvin McDonald, lascerà l’incarico. Lo farà il 31 gennaio 2026 a fronte di un calo dei risultati importante fatto registrare nell’ultimo anno. Secondo le indiscrezioni, Elliott avrebbe intenzione di nominare Jane Nielsen. È l’ex Cfo e Coo di Ralph Lauren. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Elliott investe oltre 1 miliardo di dollari in Lululemon Athletica: cosa significa per l’azione in attesa del nuovo ceo - L’investitore attivista Elliott Investment Management ha accumulato una partecipazione di oltre 1 miliardo di dollari nell’azienda canadese in difficoltà. msn.com
Elliott investe oltre 1 miliardo di dollari in Lululemon - L'hedge fund diventa azionista di maggioranza del rivenditore di abbigliamento sportivo e pensa a Jane Nielsen, ex Ralph Lauren, come sostituta del ceo uscente Calvin McDonald. it.fashionnetwork.com
Paul Singer, fondatore di Elliott (copyright: Valeriano Di Domenico) - Il fondo USA, ex proprietario del Milan, continua così nella sua politica di investimenti portati avanti quest’anno, in cui è compreso quello da 4 miliardi in PepsiCo. calcioefinanza.it
Il fondo #Elliott punta sull’abbigliamento sportivo: l'ex proprietario del Milan investe un miliardo di dollari in Lululemon x.com
