La Principessa Elisabetta del Belgio continua a rubare la scena a mamma Matilde. È successo durante il tradizionale Concerto di Natale, che si è tenuto lo scorso 17 dicembre a Bruxelles. Un evento che ogni anno segna la chiusura delle attività ufficiali della famiglia reale belga e celebra la gratitudine verso il sostegno ricevuto durante l’anno. Tra i circa 550 ospiti presenti, la vera stella è stata la futura Regina, che ha attirato l’attenzione con il suo abito haute couture, ideale per chi cerca un look moderno ed elegante per le festività natalizie. L’abito di Natale di Elisabetta del Belgio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta del Belgio ruba la scena con l’abito più chic ed elegante per Natale

Leggi anche: La futura regina del Belgio ha salutato Harvard ed è tornata dagli Stati Uniti per le Feste. Diversa, più luminosa: al concerto di Natale ha rubato la scena

Leggi anche: Premio Nobel 2025, Madeleine di Svezia con un abito in oro e velluto nero ruba la scena alla cena del re

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le future Regine, Elisabetta e Amalia brillano tra tiare e paillettes in Lussemburgo - Elisabetta del Belgio e Amalia d’Olanda hanno preso parte alla cena di gala per celebrare l’ascesa al trono del nuovo Granduca di Lussemburgo. dilei.it

Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein, la prima storia d’amore reale dopo mezzo secolo? - Ma la love story tra la Principessa Elisabetta del Belgio e il principe Giorgio del Liechtenstein potrebbe ... dilei.it

Gli Auguri ufficiali rei reali del Belgio , re Philipe, regina Matilde,Elisabetta e Eleonora . - facebook.com facebook