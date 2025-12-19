elisa raddoppia a jesolo dopo il soldout lampo della prima data

Elisa torna a Jesolo con un doppio concerto dopo il soldout lampo della prima data. Per soddisfare l’entusiasmo dei fan, il 23 aprile si aggiunge una seconda serata al Palazzo del Turismo, sempre alle 21. Un’occasione imperdibile per vivere dal vivo l’emozione di una delle artiste più amate del panorama musicale italiano.

Elisa raddoppia Jesolo. Dopo il soldout registrato in poche ore dall'annuncio del concerto in programma il prossimo 24 aprile, si aggiunge una nuova data, in programma il giorno precedente, giovedì 23 aprile, sempre al Palazzo del Turismo con inizio alle ore 21.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

ELISA nuovi concerti e un nuovo disco nel 2026 [Info e Biglietti] - Elisa annuncia il raddoppio del concerto a Jesolo con una nuova data il 23 aprile 2026 e raddoppia anche Milano, dove Elisa tornerà sul palco dell’Unipol Forum il 27 aprile. newsic.it