Elisa raddoppia a Jesolo dopo il soldout lampo della prima data
Elisa torna a Jesolo con un doppio concerto dopo il soldout lampo della prima data. Per soddisfare l’entusiasmo dei fan, il 23 aprile si aggiunge una seconda serata al Palazzo del Turismo, sempre alle 21. Un’occasione imperdibile per vivere dal vivo l’emozione di una delle artiste più amate del panorama musicale italiano.
Elisa raddoppia Jesolo. Dopo il soldout registrato in poche ore dall'annuncio del concerto in programma il prossimo 24 aprile, si aggiunge una nuova data, in programma il giorno precedente, giovedì 23 aprile, sempre al Palazzo del Turismo con inizio alle ore 21.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
ELISA nuovi concerti e un nuovo disco nel 2026 [Info e Biglietti] - Elisa annuncia il raddoppio del concerto a Jesolo con una nuova data il 23 aprile 2026 e raddoppia anche Milano, dove Elisa tornerà sul palco dell’Unipol Forum il 27 aprile. newsic.it
Elisa, nuove date per il suo tour 2026 nei palasport - Il tour 2026 di Elisa nei palasport, in partenza ad aprile, si arricchisce di due nuove date: a Jesolo e all'Unipol Forum di Milano. spettakolo.it
Elisa in tour nei palazzetti: a Jesolo l'unica data del Nordest il 26 aprile. Info e biglietti - Dopo il trionfo di San Siro e il riconoscimento internazionale dei Green Guardians 2025 assegnato dalla rivista inglese IQ Magazine per l’impegno concreto in favore della sostenibilità ambientale, la ... ilgazzettino.it
Jesolo e Milano raddoppiano! Grazie per tutto l’amore che mi avete trasmesso in questi mesi, dopo la grande emozione di San Siro vedere i palazzetti tutti pieni mi ha dato una forza e un’energia incredibile. Non vedo l’ora di ritornare sul palco in primavera, q x.com
