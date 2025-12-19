Elia Viviani ha messo la parola fine alla sua meravigliosa carriera da atleta e si appresta ad affrontare una nuova avventura come team manager della Nazionale italiana di ciclismo su strada e su pista. Il 36enne veneto proverà a trasmettere la sua grande esperienza ai corridori azzurri per cercare di estrarre quando più conta tutto il potenziale di un gruppo mediamente competitivo in cui spiccano alcune eccellenze assolute. “ Per me quella azzurra è come una seconda maglia, non le ho mai mancato di rispetto e questo è un ruolo che sa di ringraziamento da parte della Federazione. Ma lo è anche da parte mia per portare avanti un qualcosa che ho iniziato da atleta e che ora voglio continuare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elia Viviani nuovo team manager azzurro: “Stiamo già pensando a Los Angeles 2028”

Leggi anche: Non solo Milano-Cortina: a Livigno si guarda già a Los Angeles 2028

Leggi anche: Tutto quello che sappiamo già sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

WELSFORD, UN VELOCISTA PER LA INEOS GRENADIERS; UCI, annunciate le licenze 2026: ufficiale la fusione Lotto-Intermarché, la Picnic PostNL accettata con limitazione al 2026; Ineos Grenadiers, ufficiale la firma di Sam Welsford: Sento che questo è l'ambiente giusto per me per continuare a migliorare come velocista.

Viviani giù dalla bici: 'L'obiettivo restano le medaglie olimpiche' - Un passato da leggenda, ma un futuro ancora tutto da scrivere. ansa.it