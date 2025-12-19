Elezioni Rsu la Fiom Cgil | Cresciamo in modo trasversale anche dove prima non c' erano i sindacati

Le recenti elezioni Rsu nel territorio padovano evidenziano un rafforzamento della Fiom Cgil, che conquista consensi trasversali anche in aree dove in passato aveva una presenza più limitata. I risultati dimostrano un trend di crescita e rinnovato interesse nei confronti del sindacato, segnando un passo importante nella rappresentanza e nell’impegno per i lavoratori.

© Padovaoggi.it - Elezioni Rsu, la Fiom Cgil: «Cresciamo in modo trasversale anche dove prima non c'erano i sindacati» I risultati dell’ultima tornata elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel territorio padovano consegnano una fotografia chiara: la Fiom-Cgil cresce in modo trasversale, raccogliendo un alto numero di preferenze e aumentando la propria presenza nelle aziende coinvolte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: StMicroelectronics Catania: la Fiom-Cgil vince le elezioni RSU 2025 ed esprime 12 delegati Leggi anche: Elezioni delle Rsu all'Amadori: la Flai Cgil elegge nove delegati Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fiom Padova - Elezioni RSU: Ottimi risultati per la Fiom in molte aziende metalmeccaniche padovane; Siemens: avanti con la RSU!; Tecnomeccanica Crevalcore: proclamazione sciopero 11 Dicembre 2025 per tutta la giornata; Elezioni Rsu alla Cerealia (Castelfiorentino), Flai Cgil fa il pieno di delegati. Elezioni Rsu a Cerealia, Flai Cgil fa 4 delegati su 4 - Elezioni Rsu alla Cerealia Srl (industria di Panificazione) di Castelfiorentino: affluenza al voto all’85% degli aventi diritto, su 91 voti validi 83 ... gonews.it

Artiaco nuovo segretario. Alla guida di Fiom Cgil - L’assemblea generale della Fiom Cgil della Spezia, che si è tenuta alla presenza di Luca Trevisan della segreteria nazionale, ha eletto Marzio Artiaco nuovo segretario generale. msn.com

Votazioni per le Rsu La Fiom fa incetta di voti tra i lavoratori - In dicembre si sono svolte elezioni di Rsu in 10 aziende metalmeccaniche: sono stati coinvolti quasi 1. ilrestodelcarlino.it

Elezioni RSU/RLS CODEMAR S.C.A.R.L. La #FIOM ritorna nella RSU La nostra organizzazione sindacale esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto nelle recenti elezioni delle RSU. Dopo diverso tempo torniamo ad avere un nostro rappresentante - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.