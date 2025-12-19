Elezioni Rsu la Fiom Cgil | Cresciamo in modo trasversale anche dove prima non c' erano i sindacati

Le recenti elezioni Rsu nel territorio padovano evidenziano un rafforzamento della Fiom Cgil, che conquista consensi trasversali anche in aree dove in passato aveva una presenza più limitata. I risultati dimostrano un trend di crescita e rinnovato interesse nei confronti del sindacato, segnando un passo importante nella rappresentanza e nell’impegno per i lavoratori.

I risultati dell’ultima tornata elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel territorio padovano consegnano una fotografia chiara: la Fiom-Cgil cresce in modo trasversale, raccogliendo un alto numero di preferenze e aumentando la propria presenza nelle aziende coinvolte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

