Eleganza e intimità A Natale voglia di casa

A Natale, l’eleganza si unisce all’intimità, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Marta Melini ci invita a riscoprire la magia di questa festa attraverso dettagli raffinati e pensieri sinceri, capaci di trasformare ogni momento in un ricordo prezioso. Un’occasione perfetta per condividere calore, stile e sentimenti autentici, rendendo la casa un rifugio di bellezza e affetto.

di Marta Melini Il Natale è, per definizione, un tempo sospeso. Già carico di significati simbolici, può diventare ancora più speciale con piccoli gesti di raffinata progettualità, a metà strada tra estetica e calore emotivo. È qui che il design entra in gioco, non come esercizio decorativo fine a sé stesso, ma come linguaggio capace di mettere in dialogo rito e tradizione. Tavole curate, tovaglie materiche, vasi e candelabri preziosi, sculture domestiche: se scelti con cura, danno personalità allo spazio e ne scandiscono il tempo, costruendo atmosfera senza rinunciare al senso. Le lucine, spesso considerate un dettaglio secondario, sono protagoniste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

