Arriva dal quotidiano spagnolo “El Pais” un doppio applauso per il capolavoro diplomatico della premier: “Meloni protagonista al Consiglio europeo chiave per Ucraina e Mercosur”. L’elogio prosegue in termini entusiastici, sottolineando il ‘Momento Meloni’ al vertice di Bruxelles. La sottolineatura è importante. Mentre “la famiglia socialdemocratica è in declino” – stigmatizza il quotidiano – la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è “la stella emergente” a Bruxelles. D ove “ha giocato un ruolo decisivo” nell’ultimo vertice dei capi di Stato e di governo della Ue; posizionandosi come “chiave di volta” nelle trattative sulle questioni cruciali del finanziamento dell ‘Ucraina e il futuro del trattato sul Mercosur. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - El Pais, encomio spagnolo a Meloni: “Stella emergente a Bruxelles, chiave di volta nelle trattative su Ucraina e Mercosur”

Leggi anche: "Stella emergente a Bruxelles". Anche lo spagnolo El Pais incorona Meloni

Leggi anche: Giorgia Meloni, El Pais la lancia: "Stella emergente e decisiva in Europa"