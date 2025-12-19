eFootball | Konami dà il via alla campagna natalizia con tante novità per i fan

Konami inaugura la sua campagna natalizia su eFootball, portando novità e sorprese per i fan. A partire dal 18 dicembre, i giocatori potranno partecipare a sfide in-game, completare obiettivi e ottenere premi esclusivi, tra cui uno Special Selection Contract. Un'occasione imperdibile per vivere il calcio virtuale con entusiasmo e vincere premi speciali durante le festività natalizie.

Ottenete gratuitamente Oliver Kahn con nuove abilità Acquistando uno Speciale Selection Contract, gli utenti potranno scegliere un giocatore da un elenco di leggende mondiali, tra cui Oliver Kahn. Oliver Kahn ora possiede l'abilità "GK Spirit Roar", che consente di aumentare le capacità fisiche dei difensori dopo il calcio d'inizio del secondo tempo.

