Effetto Gaza | piazze piene urne vuote L’ultimo sondaggio di Youtrend spiega perché

Le elezioni regionali nelle Marche dello scorso settembre avevano già evidenziato questo tema: il candidato del centrosinistra Matteo Ricci ha dedicato gli ultimi giorni della campagna elettorale a iniziative apertamente a favore della causa palestinese. Le urne, tuttavia, hanno sancito la sua sconfitta con un margine di diversi punti in una regione che il centrosinistra riteneva essere contendibile. In tale occasione, mentre Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento Cinque Stelle si allineavano ciascuno a suo modo alle proteste di piazza pro-palestinesi, in molti si chiedevano se tali manifestazioni così partecipate rappresentassero un’opinione diffusa e potessero avere un peso sulle scelte elettorali. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Effetto Gaza: piazze piene, urne vuote. L’ultimo sondaggio di Youtrend spiega perché Leggi anche: Piazze piene, urne vuote. Perché ha ancora ragione Nenni secondo Merlo Leggi anche: Piazze piene, urne vuote? Ad Atene l’avevano risolta a monte. I curiosi sistemi di voto, dall’antica Roma agli States Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Effetto Gaza: piazze piene, urne vuote. L’ultimo sondaggio di Youtrend spiega perché - I cortei si riempiono di giovani, i partiti si schierano, la sinistra ci crede. tpi.it

Piazze piene, urne vuote. Il Pd tra effetto Gaza e la lezione dell'Assemblea degli industriali del Lazio - Pal di venerdì 3 e sabato 4 ottobre e il voto in Calabria della domenica e lunedì successivi, di un vecchio adagio coniato ... ilmessaggero.it

Le regionali / L'effetto piazze piene non premia la sinistra - Dopo quella nelle Marche, per il centrosinistra è arrivata una sconfitta ancor più sonora in Calabria. ilmessaggero.it

A Gaza non è in corso una calamità naturale. La responsabilità é chiara. Le inondazioni che travolgono tende e rifugi in questi giorni, sono l’effetto della distruzione totale, dell’assedio, delle difficoltà estreme a far passare gli aiuti internazionali. E questo avvie - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.