© Lanazione.it - Ecco "Pianeta Meraviglia". Al Teatro delle Sfide di Bientina un venerdì sera ’meraviglioso’

Show natalizio tra incanti, illusioni e altre cose impossibili per grandi e piccini. Stasera a partire dalle 21 al Teatro delle Sfide a Bientina (Pisa) – Via XX Settembre 30, è in programma lo spettacolo ‘ Pianeta Meraviglia ”. Di e con Francesco Meraviglia. In seno alla 19° stagione del Teatro delle Sfide. Con il motto “La vita è meglio dal vivo”, torna con un 18 titoli, fino ad aprile 2026. Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Bientina. Ingresso: 14 € intero, 12 € ridotto, 50 € bambini fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Si avvicina il Natale e tutti ne sentiamo la magia e il mistero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Pianeta Mare Film Festival, cinema green a Napoli: le sfide del pianeta. Ecco i vincitori

Leggi anche: "Il chiasso delle cose" al teatro delle Sfide

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pianeta Meraviglia uno spettacolo tra incanti, illusioni e altre cose impossibili al Teatro delle Sfide; Francesco Meraviglia a Bientina: lo show natalizio Pianeta Meraviglia alle Sfide; Pianeta Meraviglia al Teatro delle Sfide: spettacolo natalizio a Bientina.

Un grande show natalizio tra illusioni e meraviglie - Domani alle 21 al Teatro delle Sfide a Bientina è in programma lo spettacolo " Pianeta Meraviglia " di e con Fr ... msn.com

PIANETA MERAVIGLIA Venerdì 19 dicembre ore 21:00 Info e prenotazioni 328 06 25 881 www.guasconeteatro.it - facebook.com facebook