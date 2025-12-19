Ecco perché le Marche sono invase dalla nebbia quando torna la neve | le previsioni

Ancona, 19 dicembre 2025 – Tra una corsa e l’altro per lo shopping natalizio, uno sguardo al meteo che ci accompagnerà durante le feste di Natale, non manca mai. Secondo il Bollettino Meteorologico per le Marche redatto da Danilo Tognetti del Servizio Agrometeo dell’Amap, la nebbia che ha invaso tutta la regione, perdurerà fino a lunedì 22 dicembre, dopodiché la circolazione ciclonica determinerà molteplici ondate di precipitazioni, anche sulle Marche dove, tra l’altro, visto il progressivo calo termico, le nevicate torneranno a imbiancare l’Appennino, ma è ancora presto per sbilanciarsi fino a quale quota avverrà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

