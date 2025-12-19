Ecco la nuova gamma arrivata al salone di Pistoia

Tagliato il nastro al salone di via Niccolò Copernico di Pistoia. Brandini aggiunge l’ultimo tassello alla rete di vendita Omoda&Jaecoo, raggiungendo l’ultima provincia toscana rimasta scoperta dal debutto in Italia del tandem di brand Chery, che da giugno 2026 accoglierà anche il terzo suv Lepas. Nel novembre 2025, il segmento dei compatti ha conosciuto numeri significativi registrati dalla casa di Wuhu, con una quota di mercato tra i privati che ha superato il 2%. Numeri che preparano dunque al meglio il terreno per la sede pistoiese – inaugurata alla presenza tra gli altri del ceo per l’Italia Kevin Cheng e del brand manager Aldo De Rosa - che ha ora dato il via alle vendite dei tre modelli per gamma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco la nuova gamma arrivata al salone di Pistoia Leggi anche: Al via gli ordini della nuova gamma Dacia Jogger Leggi anche: Come sarà la prossima Toyota Corolla? Al Salone di Tokyo il concept della nuova serie Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ecco la nuova gamma arrivata al salone di Pistoia - Brandini aggiunge l’ultimo tassello alla rete di vendita Omoda&Jaecoo, raggiungendo l’ultima provincia toscana rimasta scoperta dal de ... lanazione.it

Gamma Mazda 2026: la nuova CX-5 finalmente su strada, ma non è la sola! | Tutte le novità in arrivo - 5, colonna portante della gamma Mazda, ma vedrà anche il facelift di CX- fleetmagazine.com

Gamma Nissan 2026: in arrivo la nuova Leaf e l’inedita Juke elettrica - Nel 2026 è atteso il debutto della nuova Nissan Juke, di cui ancora non è stato svelato il modello, mentre sappiamo come sarà la Leaf, decana delle auto elettriche che si rinnova con un design strepit ... fleetmagazine.com

Date di uscita, prezzi e foto della nuova gamma. Tutto quello che c'è da sapere - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.