ecco il nuovo consiglio comunale dei ragazzi di tolentino la prima seduta

Il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Tolentino ha ufficialmente iniziato il suo percorso, con la prima seduta di insediamento tenutasi ieri pomeriggio. Un momento importante che segna l’inizio di un’esperienza di partecipazione e coinvolgimento giovanile, volto a promuovere ascolto e collaborazione tra i giovani e l’amministrazione comunale.

Tolentino, 19 dicembre 2025 - Prima seduta di insediamento, ieri pomeriggio, per il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr) di Tolentino. La giunta, capitanata dalla sindaca Rebecca Cingolani, è composta dal vicesindaco Leonardo Feliziani con delega allo sport e gli assessori Francesco Salvatori alle politiche sociali, Marisa Singh istruzione, Nicolò Binotti cultura, spettacolo e turismo, Paolo Ciclosi territorio e rigenerazione urbana e Diego Annunziata ambiente e decoro urbano. L’assise ha eletto come presidente del Consiglio comunale Niccolò Gentili. “Sarò il sindaco di tutti - ha detto Rebecca Cingolani, promettendo un impegno quotidiano nello svolgere questo ruolo -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

