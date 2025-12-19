Ecco il film della spaccata da Ottica Max

Ottica Max cattura il suo momento di massima precisione con una spaccata da applausi, esibendo una calma olimpica nel cuore pulsante della città. Un gesto che ha sorpreso tutti, elevando il livello di attenzione delle forze dell’ordine e sottolineando l’importanza di sicurezza e professionalità. Un gesto memorabile, simbolo di dedizione e perfezione nel panorama urbano.

Una calma olimpica per mettere a segno una spaccata nel cuore della città che ha fatto alzare il livello d'allerta delle forze dell'ordine sul fronte della sicurezza. E' successo nella notte tra il 17 e il 18 dicembre nella zona della "Padova bene" tra negozi d'alta moda e benessere di via San. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: La spaccata da film a Gabicce: in 4 devastano la vetrina della gioielleria, bottino da 30mila euro Leggi anche: Droni a fibra ottica, ecco il salto in avanti della Russia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ecco il film della spaccata da Ottica Max; Spaccata lampo al negozio di ottica nella via dello shopping. I ladri in azione: la vetrina divelta e la razzia VIDEO; Spaccata nel cuore della città: bottino di svariate migliaia di euro; Spaccata lampo al negozio di ottica nella via dello shopping. Razziate decine di paia di occhiali, ladri in fuga: «Spero li prendano». Ecco il "film" della spaccata da Ottica Max - Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre due malviventi travisati hanno sferrato 15 colpi di tombino alla vetrata del negozio. padovaoggi.it

Spaccata lampo al negozio di ottica nella via dello shopping. Razziate decine di paia di occhiali, ladri in fuga: «Spero li prendano» - Il tempo di spaccare il vetro con una pietra bella grossa, entrare, stendere ... ilgazzettino.it

Era lei la ragazza più brutta della scuola... #film

Freepressonline. . Notiziario flash del 11 dicembre 2025 Rapina da film a Catania Rifiuti, Caretta-Caretta per i rifiuti nei mercati storici A Belpasso la Spaccata dei Carri di Santa Lucia Catania Free Press Salvo Giuffrida #Catania #Cronaca #Notiz - facebook.com facebook

Spaccata in una pasticceria di via Saffi, rubati 200 euro. Danni al negozio - Video x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.