Ecco il cartellone di Ancona Classica E Dardust eseguirà anche Mozart

Scopri il cartellone di Ancona Classica, un’edizione ricca di emozioni e grandi interpretazioni. La stagione, promossa dal Comune e presentata dalla FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana e la Società Amici della Musica, si distingue per la sua varietà e qualità, offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica e senza sovrapposizioni. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica classica.

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il cartellone di Ancona Classica. E Dardust eseguirà anche Mozart L'unione fa la forza, e il cartellone di ' Ancona Classica ', promosso dal Comune, lo conferma. La FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana e la Società Amici della Musica per la terza volta presentano una stagione 'unica', che permette di ampliare l'offerta al pubblico, come osserva il direttore artistico degli Amici della Musica Fabio Tiberi, evitando 'sovrapposizioni'. Una scelta condivisa dai rispettivi presidenti, Fabrizio Del Gobbo e Gino Ferretti, e dall'assessore alla cultura Marta Paraventi. Confermata la storica collaborazione tra FORM e Università Politecnica, nella cui Aula Magna si terranno quattro dei cinque concerti previsti.

