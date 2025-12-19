Il campionato di Baseball Serie A Gold sta per iniziare, con il debutto del Bbc a Parma. Il calendario ufficiale, annunciato da Collecchio, prevede l'inizio il 11 aprile 2026 e si concluderà all'inizio di settembre con le finali scudetto. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che segna l'inizio di una nuova emozionante stagione sportiva.

© Lanazione.it - Ecco il campionato. Il Bbc esordisce a Parma. Collecchio per il Bsc

Reso noto il calendario e la struttura ufficiale della serie A Gold di Baseball, che inizierà sabato 11 aprile 2026 e terminerà il primo fine settimana di settembre con le ultime partite in programma della finale scudetto. Sono al via 10 squadre, suddivise in due gironi da cinque formazioni ciascuno. Nel gruppo A sono inserite Parma Clima, Unipol Bologna, Nettuno 1945, Bbc Grosseto e Farma Crocetta, mentre in quello B sono presenti San Marino, Hotsand Macerata, Big Mat Grosseto, Palfinger Reggio Emilia e Camec Collecchio. Esordio subito complicato per il Bbc di Del santo che se la vedrà al Cavalli con il Parma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: A Collecchio presentato alle insegnanti della provincia di Parma il nuovo programma didattico

Leggi anche: Campionato uisp. L’Argentario esordisce con sei gol, Talamone e Montemerano fanno le corsare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ecco il campionato. Il Bbc esordisce a Parma. Collecchio per il Bsc; Baseball. Palfinger, il via l’11 aprile contro Nettuno. Poviglio: esordio col Sala.

Bbc Grosseto sconfitto dal Parma: 10-5 nella prima partita - Il Bbc Grosseto perde contro il Parma 10- lanazione.it

Inizia alla grande il campionato della Cattolica Generali Italia Bremas di coach Peter …. Vince e convince e soprattutto si diverte… continuate così … - facebook.com facebook