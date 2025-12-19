Ecco i rinforzi in tribunale Frosi in Procura e tre giudici | Il nostro faro resta la legge

Ieri mattina ad Ascoli, il tribunale ha accolto con entusiasmo l’insediamento di un nuovo sostituto procuratore e di tre giudici, rafforzando la giustizia locale. Un momento importante che sottolinea l’impegno delle istituzioni a mantenere saldo il principio di legalità, con le figure chiave che si sono impegnate a mantenere come guida il rispetto della legge e la tutela dei cittadini.

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco i rinforzi in tribunale. Frosi in Procura e tre giudici: "Il nostro faro resta la legge" Si è svolta ieri mattina al tribunale di Ascoli la cerimonia di immissione nel possesso delle funzioni di un nuovo sostituto procuratore e tre giudici. Nella squadra della Procura entra Valerio Frosi, 31 anni di Roma. Si aggiunge ai colleghi Cinzia Piccioni, Mara Flaiani e Saramaria Cuccodrillo, guidati dal procuratore capo Umberto Monti. In tribunale prendono servizio i magistrati togati onorari Noemi Martini 30 anni di Anagni, Marta Marulli 39 anni di Bologna e Pietro Olivieri 41 anni di Tivoli. Affiancheranno i giudici Alessandra Panichi, Domizia Proietti, Simona D’Ottavi, Barbara Bondi Ciutti, Barbara Pomponi, Tiziana D’Ecclesia, Angela Miccoli, Barbara Caponetti, Francesca Calagna, Rita de Angelis, Enza Foti, Francesca Sirianni, Stefania Iannetti, Luisella Lorenzi, Paola Mariani, Roberto Ricci, Paola Del Curto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Arrivano rinforzi per la Procura: "Insediati 14 nuovi magistrati" Leggi anche: Docente di sostegno contro l’ordine di accompagnare l’alunno in bagno: “Non è il mio lavoro, è compito degli ATA”. Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso: ecco cosa hanno detto i giudici Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ecco i rinforzi in tribunale. Frosi in Procura e tre giudici: Il nostro faro resta la legge. Ecco i rinforzi in tribunale. Frosi in Procura e tre giudici: "Il nostro faro resta la legge" - Monti: "Siamo in grado di offrire il massimo servizio possibile ai cittadini". ilrestodelcarlino.it

Trapani, arrivano i rinforzi in Tribunale e in Procura dopo anni di sofferenza - Un'atmosfera di serenità tra giudici, pm, avvocati e personale amministrativo, perché la giornata, dedicata dalla presidente del ... lasicilia.it

CAMPOBASSO. Rinforzi in Tribunale: due nuovi giudici e un sostituto procuratore Guarda il servizio #tribunale #campobasso - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.