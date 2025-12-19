Anita Mazzotta, protagonista indiscussa del Grande Fratello 2025, conquista il titolo con il supporto del pubblico. La sua vittoria, attesa da molti e considerata quasi scontata dai bookmaker, ha dimostrato il potere della scelta popolare. Una finale emozionante che ha scritto un nuovo capitolo nel celebre reality, consacrando Anita come la vincitrice più amata di questa edizione.

© Ilgiornale.it - Ecco chi è la vincitrice del Grande Fratello

Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025. Per i bookmakers la sua vittoria era data quasi per certa, ma alla fine è stato il pubblico ad avere l'ultima parola nella finale del programma. La 26enne originaria di Treviso ma residente a Milano - dove lavora come piercer e tatuatrice nel negozio di famiglia - ha trionfato sugli altri concorrenti e si è aggiudicata il montepremi finale di 110 mila euro. A farla entrare nel cuore del pubblico non è stato solo il suo percorso all'interno della Casa e la sua storia con Jonas, ma anche le sue vicende personali fatte di dolore, lutti ma anche rivincite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Grande Fratello 2025, trionfa Anita Mazzotta, ecco chi è la vincitrice che ha perso la mamma durante lo show

Leggi anche: Grande Fratello, Anita Mazzotta è la vincitrice: chi è

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Anita è la vincitrice del Grande Fratello 2025; Grande Fratello 2025 chi è uscito ieri sera giovedì 18 dicembre? | Video Mediaset; Grande Fratello 2025 chi è stato eliminato ieri sera giovedì 18 dicembre? | Video Mediaset; Chi ha vinto il Grande Fratello 2025 | la vincitrice è Anita Mazzotta seconda Giulia Soponariu | Video Mediaset.

Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025 - La tatuatrice ha conquistato il podio, lasciandosi alle spalle rispettivamente Giulia e Jonas ... fanpage.it