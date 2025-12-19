EA FC 26 Evoluzione Bomber Glaciale Elenco Giocatori Ed Obiettivi

L’ evoluzione Bomber Glaciale è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 2 Gennaio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Bomber Glaciale. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

