E45 modificato e approvato il progetto anti-file per il nuovo svincolo di P S Giovanni | cosa cambia e le date

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nuovi viadotti per le rampe Perugia-Cesena e Roma-Perugia, il raddoppio della rampa Cesena-Perugia con aggiunta di terza e quarta corsia, una bretella di collegamento e barriere antirumore a tutela dei residenti dell'area Ponte San Giovanni e Balanzano. E, per la prima volta, dopo tante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Perugia, svincolo di Ponte San Giovanni: approvato il raddoppio delle rampe

Leggi anche: P.S.Giovanni, primo sì per il potenziamento degli svincoli con nuove rampe sulla E45: tempi, dubbi e progetto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.