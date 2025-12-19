E’ una Primavera da sogno Stesa la Juve seconda piazza

Una Primavera da sogno si dipana tra emozioni e sorprese, regalando momenti intensi e imprevedibili. La partita, ricca di colpi di scena, vede la Juventus sconfitta in casa dal Cesena con un risultato sorprendente. Un match che resterà nella memoria di tutti gli appassionati, dimostrando quanto possa essere imprevedibile il calcio giovanile e quanto siano importanti passione e determinazione.

JUVENTUS 0 CESENA 2 JUVENTUS (3-4-2-1): Nava; Rizzo, Van Aerle (27' st Contarini), Verde; Leone (14' st Merola), Keutgen, Boufandar (14' st Lopez), Grelaud (27' st Repciuc); Finocchiaro, Tiozzo (38' st Djahl); Biggi. All.: Padoin. CESENA (4-3-1-2): Fontana; Domeniconi, Kebbeh, Ribello, Mattioli (42' st Ridolfi); Carbone (27' st Berti), Bertaccini (27' st Galvagno), E. Casadei; Tosku (35' st Sanaj); Rossetti, Papa Wade (27' st Abbondanza). All.: Campedelli. Arbitro: Gandino di Alessandria. Reti: 31' pt Rossetti, 44' pt Domeniconi. Note: angoli 7 a 6 per la Juventus; recupero 4' tutti nella ripresa.

