È un ’Magico Natale’ Mercatini luci sapori E la slitta di Santa Claus

Il Natale si accende tra luci scintillanti, mercatini pieni di magia e i sapori avvolgenti delle feste. Le vie del centro si vestono di luci e colori, mentre l’atmosfera si arricchisce di suoni e profumi irresistibili. È il momento di vivere la magia di un’epoca speciale, tra tradizioni antiche e emozioni condivise, per un Natale indimenticabile.

Le luci si riflettono sui vecchi edifici medievali, un'allegra sinfonia risuona per le strade del centro e nell'aria si diffonde l'intenso profumo di spezie e dolci natalizi. Mentre l'atmosfera delle feste si cala per le strade, Lucca indossa il suo abito più bello, quello più luminoso e sfavillante, la città si prepara ad entrare nel vivo dello spirito natalizio con gli appuntamenti di 'Lucca Magico Natale'. Mercatini, concerti, stand, laboratori per i più piccoli e tanto divertimento per tutta la famiglia vi attendono nell'ultimo fine settimana prima dell'arrivo dei giorni di festa. Numerose le iniziative che animeranno il centro storico lucchese, dal Mercato dell'Antiquariato domani e domenica, arricchito dalla presenza del Meraki Market, tipico mercatino di artigianato creativo e sostenibile, ospitato nella Loggia di Palazzo Sani, fino agli appuntamenti dedicati ai più piccoli con 'La Fabbrica del Natale', in Vicolo San Carlo, con giochi, musica e laboratori dedicati ai bambini, a partire dalle 15 e fino alle 19 nelle giornate di sabato e domenica.

