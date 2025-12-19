È morto William Rush l’attore è diventato famoso per la serie tv Waterloo Road I suoi organi saranno donati la famiglia ha chiesto rispetto per la privacy

Il mondo del cinema e della televisione piange la perdita di William Rush, celebre per il suo ruolo in “Waterloo Road”. L’attore britannico, scomparso il 17 dicembre all’età di 31 anni, lascia un vuoto nel cuore dei suoi fan. La famiglia ha richiesto rispetto per la privacy e ha annunciato la donazione dei suoi organi, un gesto di grande generosità e speranza in questo momento di dolore.

Mondo del cinema in lutto. È morto, il 17 dicembre, all’età di 31 anni l’attore britannico William Rush, noto per il ruolo del giovane Josh Stevenson nella serie drammatica della BBC 1 “Waterloo Road.” La notizia, riporta la BBC stessa, è stata resa pubblica dalla madre dell’attore, l’ex star di Coronation Street Debbie Rush. La causa della morte non è stata resa nota. William Rush ha recitato in 168 episodi di “Waterloo Road” tra il 2009 e il 2013. In precedenza aveva lavorato come attore bambino in serie televisive come “Grange Hill” e “Shameless”, e in seguito ha preso parte a produzioni come “Casualty” e “Vera”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

