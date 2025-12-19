Il silenzio cala improvviso sui campi in terra rossa, laddove per decenni il rumore ritmico delle palline e le grida di esultanza avevano scandito il passare delle stagioni. C’è una forma di dolore composto che attraversa gli spogliatoi e i viali dei circoli storici, un senso di smarrimento che colpisce chiunque abbia visto in quella figura non solo un campione, ma un padre nobile dello sport. Le racchette sembrano oggi più pesanti e l’aria di Roma porta con sé il peso di un’assenza che si preannuncia definitiva. È il lutto di chi perde un punto di riferimento assoluto, un uomo che ha saputo insegnare come la classe e l’umiltà possano convivere armoniosamente, lasciando ora un vuoto che nessuna vittoria futura potrà mai colmare del tutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È morto il Mostro”. Sport in lutto, se ne va un mito del tennis. Dolore immenso

Leggi anche: Sport in lutto, se ne va un mito del tennis. Dolore immenso

Leggi anche: Lutto nel calcio, se ne va il bomber italiano: dolore immenso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Morto in carcere il serial killer di bambini Werner Ferrari. La testimonianza dell'ex tenente Giorgio Galusero: «Un vero mostro». - facebook.com facebook