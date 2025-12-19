È morto il campionissimo bresciano | addio a Michele Dancelli

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Michele Dancelli, il leggendario campionissimo bresciano. A 83 anni, dopo un ricovero presso la Rsa di Castenedolo, il suo paese natale, ci lascia un’eredità indelebile. Uomo di grande talento e passione, Dancelli rimarrà per sempre un simbolo di storia e orgoglio sportivo italiano.

