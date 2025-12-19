È morto a 31 anni l'attore inglese William Rush

Lutto nel mondo dello spettacolo: a soli 31 anni è venuto a mancare William Rush, noto interprete della serie Waterloo Road e figlio dell'attrice Debbie Rush. La sua prematura scomparsa ha colpito fan e colleghi, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo aveva seguito e amato.

È morto all'età di 31 anni l'attore inglese William Rush, interprete della nota serie Waterloo Road e figlio dell'attrice Debbie Rush. Le cause della morte, non sono state rese note.

