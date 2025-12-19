È morta May Britt l’eroina di ‘Jolanda la figlia del Corsaro Nero’

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se n’è andata May Britt, icona degli anni Cinquanta conosciuta per il suo ruolo in ‘Jolanda, la figlia del Corsaro Nero’ e per il suo talento internazionale. Attrice svedese che conquistò Hollywood e Cinecittà, ha scelto di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per vivere un amore leggendario con Sammy Davis Jr. La sua scomparsa a Los Angeles a 91 anni segna la fine di un’epoca di fascino e bellezza.

Immagine generica

(Adnkronos) – May Britt, l'attrice svedese che negli anni Cinquanta conquistò Cinecittà e Hollywood, prima di ritirarsi dalle scene per il matrimonio con il leggendario cantante e attore Sammy Davis Jr, è morta a Los Angeles all'età di 91 anni. Si è spenta l'11 dicembre per cause naturali al Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center, come . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: “Una cosa terribile, non è giusto”. Jolanda Renga, la denuncia della figlia di Ambra Angiolini

Leggi anche: Ambra Angiolini, la figlia Jolanda Renga ricattata: “Nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

200 morta may britt&#200; morta May Britt, l'eroina di 'Jolanda, la figlia del Corsaro Nero' - La giovane attrice svedese scoperta da Carlo Ponti e Mario Soldati conquistò Cinecittà, aprendo la strada a Hollywood fino al matrimonio con Sammy Davis Jr May Britt, l'attrice svedese ... adnkronos.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.