È morta May Britt l’eroina di ‘Jolanda la figlia del Corsaro Nero’

Se n’è andata May Britt, icona degli anni Cinquanta conosciuta per il suo ruolo in ‘Jolanda, la figlia del Corsaro Nero’ e per il suo talento internazionale. Attrice svedese che conquistò Hollywood e Cinecittà, ha scelto di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per vivere un amore leggendario con Sammy Davis Jr. La sua scomparsa a Los Angeles a 91 anni segna la fine di un’epoca di fascino e bellezza.

Morta la scrittrice Sophie Kinsella, autrice di 'I love shopping' Il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.