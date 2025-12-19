È morta May Britt l’eroina di ‘Jolanda la figlia del Corsaro Nero’
Se n’è andata May Britt, icona degli anni Cinquanta conosciuta per il suo ruolo in ‘Jolanda, la figlia del Corsaro Nero’ e per il suo talento internazionale. Attrice svedese che conquistò Hollywood e Cinecittà, ha scelto di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per vivere un amore leggendario con Sammy Davis Jr. La sua scomparsa a Los Angeles a 91 anni segna la fine di un’epoca di fascino e bellezza.
(Adnkronos) – May Britt, l'attrice svedese che negli anni Cinquanta conquistò Cinecittà e Hollywood, prima di ritirarsi dalle scene per il matrimonio con il leggendario cantante e attore Sammy Davis Jr, è morta a Los Angeles all'età di 91 anni. Si è spenta l'11 dicembre per cause naturali al Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center, come . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
