È morta l’attrice svedese May Britt moglie di Sammy Davis Jr

L’attrice svedese May Britt, nota per il suo matrimonio con Sammy Davis Jr. e per il suo ruolo nel cinema internazionale, si è spenta all’età di 91 anni. La sua vita e la sua carriera sono state segnate da importanti sfide e momenti di particolare rilevanza nel panorama artistico e sociale.
May Britt, attrice svedese il cui matrimonio con Sammy Davis Jr. fu oggetto di controversia per via dell’atteggiamento degli Usa contro le nozze miste, è morta all’età di 91 anni. A darne notizia è stato il figlio Mark Davis in una nota all’ Hollywood Reporter, spiegando che il decesso è avvenuto lo scorso 11 dicembre a Los Angeles per cause naturali. Originaria di un piccolo centro vicino Stoccolma, iniziò la carriera in Italia negli Anni 50 dopo essere stata scoperta da Carlo Ponti e Mario Soldati. A seguito delle nozze con Davis Jr., perse il contratto con la Fox e abbandonò definitivamente la recitazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
