E’ l’ora della solidarietà! Lions Club San Gimignano consegna pacchi alimentari

In occasione delle festività natalizie, il Lions Club San Gimignano Via Francigena si impegna a diffondere solidarietà e speranza. Con la consegna di pacchi alimentari alla società San Vincenzo de’Paoli di Poggibonsi, il club rinnova il suo impegno nel sostenere la comunità e diffondere valori di condivisione e altruismo. Un gesto che celebra lo spirito di Natale, unendo generosità e solidarietà in un momento di festa.

© Lanazione.it - E' l'ora della solidarietà! Lions Club San Gimignano consegna pacchi alimentari Importante gesto di solidarietà in occasione delle Feste natalizie. Il Lions Club San Gimignano Via Francigena consegna pacchi alimentari alla società San Vincenzo de'Paoli di Poggibonsi. Derrate che saranno poi offerte dai volontari dell'ente caritatevole di ispirazione cristiana a dieci famiglie che risiedono sul territorio. Nuclei numerosi e anche con all'interno dei bambini, come si spiega dalla San Vincenzo de'Paoli che ogni anno si avvale del sostegno dei Lions per manifestare la propria vicinanza nei confronti di persone bisognose, assistite comunque in maniera continuativa a Poggibonsi da parte del team di volontari che hanno come base un ufficio presso le sale parrocchiali dello Spirito Santo.

