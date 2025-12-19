È intervenuta la polizia

La polizia è intervenuta, ma lui non poteva avvicinarsi, chiamarla o scriverle. Promettendole di continuare a tormentarla, aveva deciso di acquistare una scheda intestata a un’altra persona, cercando di aggirare le restrizioni. Un gioco di promesse e minacce che metteva a dura prova la sua sicurezza e la sua serenità.

Non poteva avvicinarsi e non poteva chiamarla o scriverle i messaggi. Lui glielo aveva promesso: avrebbe comprato una scheda intestata a qualcun altro per continuare a tormentarla. Glielo avrebbe promesso mentre, violando il divieto, l’avrebbe avvicinata per strada, seguendola anche in un negozio. L’uomo, 42 anni, tunisino, è finito in manette. È stato arrestato dalla polizia in flagranza differita per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna. La donna aveva, infatti, segnalato che il 42enne, nonostante il divieto di avvicinamento e di comunicazione, l’avrebbe raggiunta in strada e seguita anche dopo che aveva tentato di rifugiarsi in un esercizio commerciale della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

