E il Gallaratese festeggia la ritrovata “Brocchi“.

Il Gallaratese celebra con entusiasmo il rilancio della scuola Brocchi, simbolo di un’istituzione aperta e vibrante. Spazi ampi, luminosi, una palestra moderna e una biblioteca incantevole rappresentano un punto di riferimento non solo per gli studenti, ma per tutto il quartiere, rafforzando il senso di comunità e di crescita condivisa.

"Una scuola aperta al quartiere, con spazi molto grandi e luminosi, una palestra e una biblioteca davvero stupende: saranno una risorsa anche per tutto il quartiere". Così la vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo ha festeggiato ieri la nuova scuola primaria Brocchi, in via Donadoni, nel Municipio 5. Da settembre i 400 alunni hanno riconquistato i loro spazi: 29 aule, cinque laboratori e un nuovo refettorio ai quali si aggiungono palestra, biblioteca e auditorium, che potranno essere utilizzati anche in orario extrascolastico. Ieri l’inaugurazione insieme al sindaco Giuseppe Sala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

