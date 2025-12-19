E’ il Bologna dei miracoli | Inter ko ai rigori ora Supercoppa italiana contro il Napoli

Sarà Bologna contro Napoli: dopo un giro di oltre cinquemila chilometri la Supercoppa italiana è tornata a casa, nel senso della sfida originaria tra i campioni dello scudetto e quelli della Coppa Italia. Fuori i secondi o invitati a seconda della lettura dei protagonisti, avanti come un tempo e vinca il migliore. Per Vincenzo Italiano è l’ennesimo miracolo perché giocherà la quinta finale della carriera con l’obiettivo di regalare un altro sogno al suo Bologna. L’Inter perde un altro scontro diretto aggiungendolo all’elenco di quelli già persi in stagione: tecnicamente è un pareggio, ma non c’è dubbio che l’allergia a chiudere con un sorriso i grandi match sta diventando un tema. 🔗 Leggi su Panorama.it

