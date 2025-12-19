È già calciomercato e il Perugia prepara una cessione dolorosa

Il calciomercato invernale si apre con tensione e decisioni difficili per il Perugia, pronto a mettere sul mercato un suo elemento chiave. Tra opportunità e necessità, la società si trova a dover affrontare una cessione dolorosa, un passo difficile ma inevitabile per il futuro del club. In un clima di incertezza, ogni scelta diventa cruciale per il cammino della squadra.

Il calciomercato invernale è spesso fatto di opportunità, ma anche di necessità. E perché no, di sacrifici importanti.Uno di questi riguarda uno degli elementi più in vista della rosa del Perugia, ovvero Giovanni Giunti, che presto potrebbe coronare, dopo averlo sfiorato in più occasione in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

#Padova vicino a prendere il centrocampista Giovanni #Giunti (classe 2005) dal #Perugia. Ultimi dettagli da limare, ma filtra ottimismo. #calciomercato x.com

