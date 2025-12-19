È già calciomercato e il Perugia prepara una cessione dolorosa

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato invernale si apre con tensione e decisioni difficili per il Perugia, pronto a mettere sul mercato un suo elemento chiave. Tra opportunità e necessità, la società si trova a dover affrontare una cessione dolorosa, un passo difficile ma inevitabile per il futuro del club. In un clima di incertezza, ogni scelta diventa cruciale per il cammino della squadra.

Immagine generica

Il calciomercato invernale è spesso fatto di opportunità, ma anche di necessità. E perché no, di sacrifici importanti.Uno di questi riguarda uno degli elementi più in vista della rosa del Perugia, ovvero Giovanni Giunti, che presto potrebbe coronare, dopo averlo sfiorato in più occasione in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Tre colpi a gennaio? Tare prepara il calciomercato invernale. Primi contatti già iniziati

Leggi anche: Calciomercato Juve: pianificata la prima cessione per gennaio? Questo bianconero è un ‘caso’ e ha già le valigie in mano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

È MORTO ANCHE LUI POCO FA. LUTTO PER IL PERUGIA #shorts

Video È MORTO ANCHE LUI POCO FA. LUTTO PER IL PERUGIA #shorts

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.