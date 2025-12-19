È come la stella di Natale una spettacolarizzazione fuori luogo | Massimo Lovati contro Alberto Stasi all’incidente probatorio
Massimo Lovati critica duramente la presenza di Alberto Stasi all’incidente probatorio, paragonandola a una stella di Natale posta fuori luogo. Secondo Lovati, la sua partecipazione non aggiunge nulla al quadro, come se fosse un dettaglio superfluo in un contesto già completo. Un commento che sottolinea la percezione di un'ostentazione inopportuna e fuori tono, in un momento che richiederebbe sobrietà e rispetto.
“La presenza di Stasi è come la stella di Natale: l’albero era completo, mancava la stella e l’abbiamo apposta. È una spettacolarizzazione fuori dal senso comune di intendere”. È questo il commento di Massimo Lovat i, ex avvocato di Andrea Sempio fino a non molti mesi fa, che a Ignoto X dà una sua interpretazione su quanto accaduto durante l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Ospite del programma di La7, il legale vuole porre l’indice “su questa spettacolarizzazione” che a suo avviso si sarebbe voluta compiere con la presenza di Stasi al Tribunale di Pavia, dove le parti hanno discusso la perizia pubblicata dalla genetista Denise Albani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
