È anti-Trump e vicino ai migranti | chi è Ronald Hicks il nuovo vescovo di New York nominato da Leone XIV compagno di pizzeria in gioventù

Il nuovo arcivescovo di New York, Ronald Hicks, suscita già molte discussioni. Vicino ai migranti e con posizioni chiare contro alcune politiche anti-immigrazione, il suo nome affiora tra i protagonisti di una vera e propria rivoluzione ecclesiastica nella Grande Mela. Nominato da Papa Leone XIV, Hicks porta con sé un volto diverso rispetto ai predecessori, segnando un cambiamento significativo nella guida spirituale della città.

C’è aria di rivoluzione nella Grande Mela. Papa Leone XIV ha ufficialmente nominato monsignor Ronald Aldon Hicks come nuovo Arcivescovo Metropolita di New York. Non si tratta di un semplice avvicendamento burocratico: Hicks prende il posto del potente cardinale Timothy Dolan, figura storica dei conservatori americani e molto vicino a Donald Trump. Con questa scelta, il Vaticano sposta l’asse della seconda diocesi più grande degli Stati Uniti verso una visione molto più sociale e attenta ai diritti umani. La curiosità che sta facendo il giro dei media riguarda il legame personale tra il Papa e il nuovo eletto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

